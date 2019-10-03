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В больницах Черновицкой области находятся 44 человека с признаками отравления

В больницах Черновицкой области находятся 44 человека с признаками отравления
09:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По информации ГСЧС среди пострадавших 11 детей.

В Черновицкой области остаются госпитализированными 44 человека, отравившихся на свадьбах.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в инфекционное отделение Сторожинецкой районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 13 человек (из них 4 ребенка), которые 29 сентября праздновали свадьбу в ресторане в пгт Красноильск Сторожинецкого района.

Кроме того, в лечебных учреждениях с признаками пищевого отравления остается госпитализированным 31 человек (из них 9 детей), которые также праздновали свадьбу в одном из ресторанов в с. Путила.

Осуществляются комплексы противоэпидемических мероприятий.

В Ровенской области 12 человек отравились магазинными сладостями

Как сообщалось ранее, в Ривненской области зафиксирован новый случай группового пищевого отравления.

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Отравление, Черновицкая область, ГСЧС.
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