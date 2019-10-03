В больницах Черновицкой области находятся 44 человека с признаками отравления

Новости Украины:По информации ГСЧС среди пострадавших 11 детей.

В Черновицкой области остаются госпитализированными 44 человека, отравившихся на свадьбах.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в инфекционное отделение Сторожинецкой районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 13 человек (из них 4 ребенка), которые 29 сентября праздновали свадьбу в ресторане в пгт Красноильск Сторожинецкого района.

Кроме того, в лечебных учреждениях с признаками пищевого отравления остается госпитализированным 31 человек (из них 9 детей), которые также праздновали свадьбу в одном из ресторанов в с. Путила.

Осуществляются комплексы противоэпидемических мероприятий.

Как сообщалось ранее, в Ривненской области зафиксирован новый случай группового пищевого отравления.