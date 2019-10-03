В Умани чиновники требовали взятку у иностранца во время празднования Рош Ха-Шана

Новости Украины:СБУ задержала чиновников коммунального предприятия в Умани на вымогательстве во время празднования иудейского Нового года.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли попытку руководителя и старшего инспектора одного из коммунальных предприятий г.Умань Черкасской области получить взятку во время празднования Нового года по иудейскому календарю.

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица требовали от иностранца $400 за разрешение на беспрепятственную торговлю и установку баннеров в районе проведения иудейского праздника Рош Ха-Шана. Правоохранители задержали злоумышленников во время получения неправомерной выгоды вблизи рабочего места", - сообщает пресс-центр СБУ в четверг.

В рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины ведется следствие, решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.