Скачать
Пятница, 27.09.2019
Украина и Литва: О чем договорились главы МИД на полях Генассамблеи ООН
Украина и Литва: О чем договорились главы МИД на полях Генассамблеи ООН
Кабмин ищет нового главу "Укравтодора"
Кабмин ищет нового главу "Укравтодора"
Украинки узнали соперниц на старте турнира WTA в Пекине
Украинки узнали соперниц на старте турнира WTA в Пекине
Воздвижение Креста Господня 2019: заговоры и обряды
Воздвижение Креста Господня 2019: заговоры и обряды

СБУ поймали боевика наркоогранизации "Химпром"

СБУ поймали боевика наркоогранизации "Химпром"
14:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Для избежания уголовной ответственности злоумышленник пытался скрыться в Крыму.

Служба безопасности Украины задержала боевика наркоорганизации "Химпром".

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители задержали боевика в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с временно аннексированным Крымом.

"Злоумышленник пытался скрыться на полуостров для избежания уголовной ответственности. Ранее было установлено, что задержанный непосредственно осуществлял запугивание свидетелей противоправной деятельности наркогруппировки, в частности путем поджога квартир и обстрелов частных домов из гранатометов", - говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, после "карантина" в Крыму организаторы планировали вернуть злоумышленника к "активной деятельности".

В настоящее время боевику объявлено подозрение в совершении преступления по ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины. Материалы направлены в суд для избрания меры пресечения.

Игровой бизнес: на Днепропетровщине полицейские прекратили деятельность заведений (Фото)

Напомним, спецназ Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины блокировал противоправную деятельность коммерческой структуры, наладивших в Киеве контрабанду ядовитых сильнодействующих веществ под видом поставок строительных смесей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, Крым, УК Украины, Химпром.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Воздвижение Креста Господня 2019: что категорически нельзя делать в этот день
02 Поздравления с Воздвижением Креста Господнего на украинском языке
03 Синоптическое утешение: прогноз погоды на Воздвижение Господня
04 Воздвижение Креста Господня 2019: молитва, которую обязательно нужно прочесть
05 Воздвижение Креста Господня: что обязательно нужно сделать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Данилюк уходит в отставку: первые подробности
Данилюк уходит в отставку: первые подробности
Курс валют 27 сентября: все валюты растут, евро - наоборот
Курс валют 27 сентября: все валюты растут, евро - наоборот
Синоптическое утешение: прогноз погоды на Воздвижение Господня
Синоптическое утешение: погода на Воздвижение Господня
Воздвижение Креста Господнего 2019: поздравления с стихах, открытки
Воздвижение Креста Господнего 2019: поздравления с стихах, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь