СБУ поймали боевика наркоогранизации "Химпром"

Новости Украины:Для избежания уголовной ответственности злоумышленник пытался скрыться в Крыму.

Служба безопасности Украины задержала боевика наркоорганизации "Химпром".

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители задержали боевика в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с временно аннексированным Крымом.

"Злоумышленник пытался скрыться на полуостров для избежания уголовной ответственности. Ранее было установлено, что задержанный непосредственно осуществлял запугивание свидетелей противоправной деятельности наркогруппировки, в частности путем поджога квартир и обстрелов частных домов из гранатометов", - говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, после "карантина" в Крыму организаторы планировали вернуть злоумышленника к "активной деятельности".

В настоящее время боевику объявлено подозрение в совершении преступления по ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины. Материалы направлены в суд для избрания меры пресечения.

Напомним, спецназ Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины блокировал противоправную деятельность коммерческой структуры, наладивших в Киеве контрабанду ядовитых сильнодействующих веществ под видом поставок строительных смесей.