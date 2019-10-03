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Полицейскому который избил студента избрали меру пресечения

Полицейскому который избил студента избрали меру пресечения
15:53 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Полицейского будут содержать под стражей и он не сможет выйти под залог.

В Полтаве избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога бывшему полицейскому, который 29 сентября в состоянии алкогольного опьянения нанес телесные повреждения прохожим.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, соответствующее решение сегодня принял Октябрьский районный суд Полтавы.

"Бывшему сержанту полиции, который 29 сентября во время резонансной драки в Полтаве нанес потерпевшим телесные повреждения, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 дней", - говорится в сообщении.

Полицейскому избившего студента сообщили о подозрении

В ГБР добавили, что в настоящее время решается вопрос о квалификации действий другого участника драки - сына правоохранителя.

29 сентября в Полтаве двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения, один из которых был работником полиции, напали на студентов. В результате 17-летнему парню причинены телесные повреждения. Юношу доставили в больницу и прооперировали, удалив селезенку. Кроме этого, телесные повреждения нанесены другим гражданам, которые пытались вступиться за студентов.

1 октября правоохранителя уволили со службы в полиции. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

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Полтава, Полтавская область, ГБР.
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