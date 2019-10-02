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Полицейскому избившего студента сообщили о подозрении

Полицейскому избившего студента сообщили о подозрении
10:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Сотрудник полиции находясь в нетрезвом состоянии напал на 17- летнего студента.

В Полтаве полицейскому сообщено о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений 17-летнему студенту. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

Отмечается, что 1 октября при процессуальном руководстве областной прокуратуры территориальным управлением ГБР в г. Полтава сообщено о подозрении полицейскому патрульной службы особого назначения "Полтава" Главного управления Национальной полиции в Полтавской области по факту избиения студентов.

По версии следствия, 29 сентября в Полтаве двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения, один из которых был работником полиции, напали на студентов. В результате 17-летнему парню причинены телесные повреждения. Юношу доставили в больницу и прооперировали. Кроме того, телесные повреждения нанесены другим гражданам, которые пытались вступиться за студентов.

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Действия правоохранителя квалифицированы по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. По месту жительства подозреваемого проведен обыск.

Продолжаются следственные действия, в ходе которых будет решен вопрос о сообщении подозрения другому участнику конфликта.

1 октября в Полтаве освобожден от должности полицейский, который в состоянии алкогольного опьянения вместе со своим сообщником вечером 29 сентября избил прохожих. Среди пострадавших - 17-летний студент. Он был госпитализирован и прооперирован.

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Прокуратура, Полтава, Полиция.
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