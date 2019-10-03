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В Днепропетровской области полицейская собака спасла жизнь ребенку (Фото)

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В Днепропетровской области полицейская собака спасла жизнь ребенку (Фото)
18:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Мальчик, сидя на дереве, настолько замерз, что не мог говорить.

В городе Каменское Днепропетровской области полицейская собака помогла разыскать 8-летнего мальчика, который ушел к репетитору и не вернулся домой.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, 2 октября около 22:00 за помощью к правоохранителям обратилась 28-летняя женщина.

Она сообщила, что в 15:00 ее 8-летний сын ушел к репетитору, однако на обучение так и не появился и домой не вернулся. Женщина со знакомыми пыталась самостоятельно разыскать ребенка, но мальчика нигде не было.

Для поисков ребенка был привлечен почти весь личный состав Каменского отдела полиции, в том числе, кинолог со служебной собакой Харди. Правоохранители установили и опросили круг общения семьи, однако ребенка никто не видел.

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"Полицейские вместе с собакой продолжили поиски мальчика. Овчарка обошла несколько дворов и почувствовала след ребенка. Она упорно повела кинолога к дереву и, став передними лапами на ствол, заскулила. Среди ветвей полицейские едва заметили мальчика. Он настолько замерз, что даже не мог говорить", - говорится в сообщении.

Ребенку помогли слезть с дерева и передали матери.

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Ребенок, Днепропетровская область, Нацполиция, Полицейская собака.
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