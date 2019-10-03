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Погорел на взятках: в Черкасской области полиция задержала прокурора (Фото)

Погорел на взятках: в Черкасской области полиция задержала прокурора (Фото)
19:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГБР

Новости Украины:Вымогал и получил взятку от чиновника местной райгосадминистрации.

Сегодня, 3 октября, следователи Госбюро расследований задержали прокурора Смелянской местной прокуратуры Черкасской области в момент получения им взятки в размере 10 тысяч гривень.

Об этом в своем посте в Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко. 

"Он (прокурор - ред.) вымогал и получил 10 тысяч гривень неправомерной выгоды от чиновника местной райгосадминистрации. За это обещал не начинать досудебное расследование касательно чиновника. Прокурора задержали с поличным", – написала она в Facebook.

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Варченко также отметила, что правонарушение, совершенное правоохранителем, квалифицируется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и, если его вину докажут в суде, ему грозит срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет.

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Черкасская область, Взятка, Прокурор, ГБР.
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