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На застройщиков Киева массово подают в суд

На застройщиков Киева массово подают в суд
22:14 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay.com

Новости Украины:За два года более половины новых строительных проектов подверглось судебным разбирательствам.

Столичных застройщиков активно засуживают. В период с 2018-2019 годы из 83 новых объектов строительства в Киеве и области более 40 подверглись различного рода судебным разбирательствам. Об этом UBR.ua сообщил руководитель проекта Rusaniv Residence Александр Изаров.

По его словам, большинство судебных разбирательств (около 25) касались правомочности решения Киевсовета о выделении земельного участка под строительство.

"Именно расторжение договора аренды является ключевым вопросом, ведь тогда разрешение на строительство, по сути, теряет свою силу", — объяснил эксперт.

Причинами массового оспаривания земельных вопросов кроется в непрозрачности выделения участков под жилое строительство, отсутствие градостроительной документации, а также в отсутствие генплана Киева.

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"Низкая степень доверия населения к деятельности госструктур, ответственных за строительство, а также негативный настрой по отношению абсолютно ко всем застройщикам, привели к тому, что застройщикам чуть ли не в массовом порядке приходится отстаивать свое право на аренду земли в судебном порядке", — говорит Изаров.

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Киев, Строительство, Суд.
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