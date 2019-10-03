На застройщиков Киева массово подают в суд

Новости Украины:За два года более половины новых строительных проектов подверглось судебным разбирательствам.

Столичных застройщиков активно засуживают. В период с 2018-2019 годы из 83 новых объектов строительства в Киеве и области более 40 подверглись различного рода судебным разбирательствам. Об этом UBR.ua сообщил руководитель проекта Rusaniv Residence Александр Изаров.

По его словам, большинство судебных разбирательств (около 25) касались правомочности решения Киевсовета о выделении земельного участка под строительство.

"Именно расторжение договора аренды является ключевым вопросом, ведь тогда разрешение на строительство, по сути, теряет свою силу", — объяснил эксперт.

Причинами массового оспаривания земельных вопросов кроется в непрозрачности выделения участков под жилое строительство, отсутствие градостроительной документации, а также в отсутствие генплана Киева.

"Низкая степень доверия населения к деятельности госструктур, ответственных за строительство, а также негативный настрой по отношению абсолютно ко всем застройщикам, привели к тому, что застройщикам чуть ли не в массовом порядке приходится отстаивать свое право на аренду земли в судебном порядке", — говорит Изаров.