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Подозреваемый в коррупции бывший депутат выйдет на свободу за кругленькую сумму

Подозреваемый в коррупции бывший депутат выйдет на свободу за кругленькую сумму
17:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Подозреваемого обязали являться к следователю по первому требованию, а также не покидать места жительства без разрешения.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения бывшему народному депутату Украины, подозреваемому в организации совершения особо тяжких коррупционных преступлений.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Так, суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в сумме почти 15 млн грн.

Как сообщает пресс-служба САП, суд определил бывшему нардепу процессуальные обязанности, предусмотренные ст. 194 Уголовного процессуального кодекса, а именно, являться к определенному должностному лицу с установленной периодичностью и не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения следователя, прокурора или суда.

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Кроме того, экс-депутату необходимо сообщать следователю, прокурору или в суд об изменении своего места жительства и/или места работы и воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми.

Также надо сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и на въезд в Украину.

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Суд, Коррупция, SAP, ВАКС.
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