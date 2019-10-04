Депутаты Ивано-Франковского облсовета требуют продлить мораторий на продажу земли

Новости Украины:Ивано-Франковский облсовет требует продлить земельный мораторий.

Депутаты Ивано-Франковского областного совета требуют продлить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2021 года.

Соответствующее обращение депутаты облсовета приняли на внеочередной сессии и направили Президенту Владимиру Зеленскому, Премьер-министру Алексею Гончаруку, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и народным избранникам.

"Мы, депутаты Ивано-Франковского областного совета, в условиях реальных угроз государственности и независимости Украины, новых геополитических вызовов перед будущим нации, требуем продлить мораторий до 1 января 2021 года на свободный оборот земель сельскохозяйственного назначения, коммунальной, государственной и частной форм собственности", - говорится в обращении.

Отмечается, что для украинской нации земля – это единственный стратегический ресурс, который не подлежит воспроизведению, является репродуктивной условием жизнеспособности и сохранения генофонда, от которого зависит продовольственная безопасность и экономическая роль Украины в мире.

Депутаты убеждены, что в условиях агрессии против Украины и аннексии Крыма свободный оборот земель может привести к ситуации, когда "украинцы станут батраками на собственной земле, а украинские богатства скупят завуалированные агрессоры и завоеватели".

Таким образом, облсовет потребовал запретить торговлю землей сельскохозяйственного назначения до восстановления территориальной целостности Украины. Также депутаты требуют создать государственный земельный банк, который должен обеспечить регулирование упорядоченного оборота земель сельскохозяйственного назначения, и просят внедрять государственные программы для развития кооперативного движения, семейных фермерских хозяйств и создание сельскохозяйственной техники, чтобы постепенно ограничить использование импорта.