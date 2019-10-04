Противник на Донбассе бил из минометов, гранатометов и БМП: погиб боец ВСУ

Новости Украины:Боевики на Донбассе в минувшие сутки особенно активно обстреливали позиции ВСУ на Донбассе.

Незаконные вооруженные формирования 41 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"3 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 41 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия… Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 19 обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; по два раза неподалеку Водяного и Павлополя - из стрелкового оружия; трижды вблизи Пищевика - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Авдеевки - из миномета калибра 120 мм и стрелкового оружия; вблизи Песков - из миномета калибра 82 мм; неподалеку Верхнеторецкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Березового - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Каменки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Новогнатовки – из автоматического гранатомета; неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Луганское, Крымское, Новолуганское, Орехово, Южное, Троицкое, Хутор вильный, Золотое, Попасная.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Павлополя - из стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил: в районе Зайцево - из миномета калибра 82 мм; неподалеку Крымского - из вооружения БМП и стрелкового оружия", - подытожили в штабе ООС.