Ан-12 аварийно сел в поле, не долетев до аэропорта "Львов"

Новости Украины:Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта Львова, спасатели освобождают экипаж из поврежденного самолета.

Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов", сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"4 октября в 7:10 в ГСЧС поступила информация, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта "Львов" исчез с радара транспортный самолет Ан-12.

В 7:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку. В 7:46 самолет Ан-12 найдено на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы. Горения не наблюдается. Проводится освобождение экипажа из поврежденного самолета", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в пятницу утром.

От ГСЧС привлечено 41 человек и 7 единиц техники.

При аварийной посадке под Львовом самолета, на борту которого, предварительно, было семь членов экипажа, и который выполнял чартерный грузовой рейс, по предварительным данным, есть погибшие. Начато расследование. Об этом в пятницу сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк

По его словам, "аварийная посадка была осуществлена в связи с тем, что кончилось горючее".

"Начато расследование указанного события", - отметил он.