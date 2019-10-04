Скачать
Пятница, 04.10.2019
Главные события 3 октября: брифинг Зеленского о Донбассе, новый секретарь СНБО и меморандум НБУ и Кабмина
Главные события 3 октября: брифинг Зеленского о Донбассе, новый секретарь СНБО и меморандум НБУ и Кабмина
Дожди блицкригом врываются в Украину: осенний прогноз на выходные
Дожди блицкригом врываются в Украину: осенний прогноз на выходные
Лугано - Динамо: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Лугано - Динамо: обзор матча Лиги Европы (Видео)
День учителя 2019: интересные идеи подарков для педагогов
День учителя 2019: интересные идеи подарков для педагогов

Ан-12 аварийно сел в поле, не долетев до аэропорта "Львов"

Ан-12 аварийно сел в поле, не долетев до аэропорта "Львов"
08:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта Львова, спасатели освобождают экипаж из поврежденного самолета.

Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов", сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"4 октября в 7:10 в ГСЧС поступила информация, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта "Львов" исчез с радара транспортный самолет Ан-12.

В 7:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку. В 7:46 самолет Ан-12 найдено на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы. Горения не наблюдается. Проводится освобождение экипажа из поврежденного самолета", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в пятницу утром.

Аварийная посадка самолета в аэропорту Ивано-Франковска: названа причина

От ГСЧС привлечено 41 человек и 7 единиц техники.

При аварийной посадке под Львовом самолета, на борту которого, предварительно, было семь членов экипажа, и который выполнял чартерный грузовой рейс, по предварительным данным, есть погибшие. Начато расследование. Об этом в пятницу сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк

По его словам, "аварийная посадка была осуществлена в связи с тем, что кончилось горючее".

"Начато расследование указанного события", - отметил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Аэропорт "Львов", Аварийная посадка, ГСЧС, Ан-12.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 4 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Лугано 0:0 Динамо: события матча
03 "И так сойдет": "доказательства", почему женщины живут дольше мужчин
04 Александрия 1:1 Гент: события матча (Видео)
05 "Формула Штайнмайера": Зеленский пояснил, с чем Украина согласилась в Минске
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ан-12 аварийно сел в поле, не долетев до аэропорта &quot;Львов&quot;
Ан-12 аварийно сел в поле, не долетев до аэропорта "Львов"
Гривна замедлила падение: курс валют НБУ на 4 октября
Гривна замедлила падение: курс валют НБУ на 4 октября
Русскоязычные школы в Украине упразднят
Русскоязычные школы в Украине упразднят
Приметы и обряды на 4 октября - День Кондрата
Приметы и обряды на 4 октября - День Кондрата
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь