Аварийная посадка самолета в аэропорту Ивано-Франковска: названа причина

Новости Украины:Причиной посадки, по предварительной информации, срабатывание датчика неисправности шасси.

В международном аэропорту "Ивано-Франковск" вчера вечером совершил аварийную посадку самолет "Валенсия - Киев" с 90 лицами на борту. Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Согласно информации, 19 сентября в 21.26 спасателям поступило сообщение о том, что в аэропорту Ивано-Франковска совершает аварийную посадку авиарейс "Валенсия - Киев". Отмечается, что на борту вместе с членами экипажа находились 90 человек.

"В 21.37 данный рейс совершил посадку, без негативных последствий. В 21.44 для подразделений УГСЧС дана команда - отбой. Причина аварийной посадки - сигнал датчика неисправности шасси", - сообщили в управлении ОГА.

Как сообщалось ранее, по оценкам компании Airbus, в следующие 20 лет для обеспечения роста авиаперевозок необходимо произвести более 39 тысяч самолетов.