Аварийная посадка Ан-12: пятеро погибших

Новости Украины:На борту самолета Ан-12, экстренно севшего неподалеку аэропорта "Львов", обнаружены погибшие.

Три человека погибли в результате аварийной осадки самолета Ан-12 в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов" в пятницу утром, еще трое пострадали, судьба еще двоих неизвестна, сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 9.00 установлено, что на борту находилось 8 человек, из них 7 членов экипажа и один человек, сопровождавший груз. В результате падения самолета 3 человека погибли, 3 человека пострадали, судьба 2 человек неизвестна. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

В свою очередь, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил о четырех погибших, отметив при том, что это предварительные данные.

"Пятеро погибших", - позже написал Криклий и выразил соболезнования родным и близким.

"Во время выполнения чартерного грузового рейса #UKL4050 самолетом Ан-12 #UR-CAH авиакомпании "Украина Аэроальянс", по предварительной информации с 3 членами экипажа на борту, по маршруту Вико (Испания) - Львов совершил аварийную посадку на грунт в с.Сокольники вблизи аэродрома. По предварительным данным, 4 погибших", - написал Криклий на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, аварийная посадка осуществлена в связи с тем, что в самолете закончилось горючее. Начато расследование. Министр принес соболезнования близким и родным погибших.

В свою очередь, депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщает, что грузовой самолет Ан-12 летел из Виго (Испания) в Стамбул (Турция) и должен быть сесть в аэропорту "Львов" на дозаправку, но в 6.45 пропала связь с экипажем. На своей странице в соцсети Facebook он сообщил, что в результате аварийной посадки есть пострадавшие и погибшие, их количество не уточняется.

В настоящее время в связи с происшествием аэропорт "Львов" закрыт на взлет и посадку. "Ведутся поисковые работы. Полоса закрыта на взлет и посадку", - сообщается на странице аэропорта в Facebook.

В СМИ сообщают, что совершившему аварийную посадку самолету был 51 год.

Ранее в ГСЧС сообщили, что транспортный Ан-12 совершил аварийную посадку на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов". "4 октября в 7:10 в ГСЧС поступила информация, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта "Львов" исчез с радара транспортный самолет Ан-12. В 7:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку. В 7:46 самолет Ан-12 найден на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы. Горения не наблюдается. Проводится освобождение экипажа из поврежденного самолета", - говорится в сообщении.