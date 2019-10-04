Кличко подал в суд на Гончарука и Богдана

Новости Украины:Кличко не согласен со своим увольнением с поста главы КГГА и намерен отстаивать свою должность в суде.

Глава столицы, Виталий Кличко, принял решение подать в суд на премьер-министра Украины Алексея Гончарука и руководителя Офиса Президента Андрея Богдана. Как сообщают украинские СМИ, в частности "Радио Свобода", Кличко передал несколько исков в Окружной административный суд Киева.

Как сообщается, у Кличко есть претензии по поводу его увольнения с должности главы Киевской городской государственной администрации. Руководитель Офиса Президента, Андрей Богдан, направил предложение уволить Кличко в правительство. В свою очередь кабинет министров, во главе с Алексеем Гончаруком, данное предложение согласовал.

В своем иске Кличко указал, что его полномочия на посту главы столицы завершаться лишь в ноябре 2020 года. Кроме этого, в иске Кличко указал, что по его мнению, никто кроме мэра Киева не может занимать должность главы КГГА.

Как сообщалось ранее, мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что внесенный "Слугой народа" законопроект о столице, является попыткой в неконституционный способ сменить власть в Киеве.