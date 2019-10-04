Крымский мост: возле опоры обнаружены бомбы Второй мировой

Новости Украины:Специалисты извлекли взрывоопасные предметы и доставили на специальный полигон.

В районе Крымского моста обнаружили три бомбы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщается на сайте оккупационного управления МЧС по Крыму.

"В 20 метрах от опоры Крымского моста при условиях плохой видимости в воде специалистам удалось идентифицировать взрывоопасные предметы как авиационные осколочные бомбы весом 10 килограммов и 2,5 килограмма и одна граната", — говорится в сообщении.

Специалисты извлекли взрывоопасные предметы и доставили на специальный полигон.

Напомним, в Голосеевском районе Киева пиротехниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям был выявлен, изъят и уничтожен взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны.