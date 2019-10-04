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Подготовка теракта в Запорожье: суд вынес приговор бывшему милиционеру

Подготовка теракта в Запорожье: суд вынес приговор бывшему милиционеру
16:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Запорожской области к 8 годам лишения свободы осужден руководитель террористической группы, которую возглавлял бывший сотрудник милиции.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. Согласно информации ведомства, в сентябре 2015 года контрразведчики СБУ блокировали деятельность подпольной террористической группы в составе четырех человек, которую возглавлял бывший милиционер.

Оперативники спецслужбы установили, что экс-капитан милиции выполнял задачи на территории региона под "кураторством" так называемого "Главного разведывательного управления ДНР".

"Контрразведкой СБУ задокументировано, что он был завербован в марте 2015 года представителем спецслужб РФ с позывным "Дрозд. Основной задачей злоумышленника была подготовка и совершение ряда террористических актов на территории Запорожской области. Для этого боевик организовал поставки боеприпасов и взрывчатки из района проведения АТО, а также создал агентурную сеть по сбору информации о дислокации и перемещении военной техники ВСУ. Он, в частности, планировал осуществить взрыв в многоэтажном жилом доме, заселенном преимущественно шахтерами, и подорвать железнодорожный переезд в пригороде Днепрорудного", - сообщили в пресс-центре.

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В ходе проведения следственных действий у фигуранта дела правоохранители изъяли боевые гранаты Ф-1, тротиловые и дымовые шашки, план-схемы Запорожской АЭС, пророссийскую символику, агитационные листовки с призывами к нарушению территориальной целостности нашего государства.

Отмечается, что в конце сентября 2019 года Васильевский районный суд Запорожской области признал боевика виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет 3 месяца, а также он лишен специального звания капитан полиции", - рассказали в СБУ.

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Суд, Запорожье, Запорожская область, Терроризм.
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