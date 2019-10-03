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СБУ допросила депутата от "ОПЗЖ" по статье терроризм

СБУ допросила депутата от "ОПЗЖ" по статье терроризм
16:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Так же Козак сообщил, что в СБУ его спрашивали об телемосте, который должен был состояться 12 июля между каналами NewsOne и "Россия-1"

Народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", владельца телеканалов NewsOne и "112 Украина" Тараса Козака допросили в Службе безопасности Украины.Тараса Козака 

Об этом он заявил в интервью телеканалу ”112 Украина”.

"Сегодня мне сообщили, что допрашивали по трем статьям. Одна статья - терроризм, вторая - финансирование терроризма, а третья статья - легализация средств, полученных преступным путем", - сказал Козак.

Он добавил, что следователи СБУ также допрашивали об организации анонсированного телемоста между телеканалом "Россия 1" и "NewsOne".

"Спрашивали о телемосте", - сказал Козак.

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На 12 июля был анонсирован телемост между российским пропагандистским телеканалом "Россия-1" и украинским NewsOne, однако из-за широкого резонанса и возмущения политиков и общественности он не состоялся.

8 июля ГПУ открыла уголовное производство о покушении на совершение государственной измены в связи с намерениями руководства NewsOne провести телемост с "Россия-1".

Проведение досудебного расследования поручено следователям Главного следственного управления СБУ. Следователям ГСУ СБУ процессуальным руководителем было поручено провести допрос владельца телеканала NewsOne Козака и генерального продюсера телеканала Василия Голованова, а также провести необходимые следственные действия.

15 июля в СБУ допросили Голованова.

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СБУ, Россия-1, "112 Украина", Newsone, Тарас Козак.
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