Фигурантов ”дела Хизб ут-Тахрир” ознакомили с фонографической экспертизой

Новости Украины:Адвокат: Фигуранты ”дела Хизб ут-Тахрир” были ознакомлены с фонографической экспертизой.

Восьмерых фигурантов второй симферопольской группы ”дела Хизб ут-Тахрир” ознакомили с фонографической экспертизой.

Об этом ”Крымской солидарности” сообщил адвокат Алексей Ладин.

”Вчера в здании ФСБ, на улице Франко, проходили следственные действия с моим подзащитным Османом Арифмеметовым и ещё с несколькими ребятами - фигурантами так называемой ”второй симферопольской группы”. Часть людей из большой группы арестованных крымских татар (арестованных в марте этого года) находится здесь, в Крыму, и следователь вчера и сегодня проводит ознакомление с экспертизами в отношении 8 человек. Это Абдулгазиев Тофик, Бекиров Аким, Каримов Алим, Сейтабдиев Сейтвели, Арифмеметов Осман, Абдуллаев Иззет, Бекиров Ремзи, Сейтхалилов Рустем, Шейхалиев Рустем, Сулейманов Эскендер”, - рассказал он.

По словам адвоката, фигурантов дела ознакомили с восемью фонографическими экспертизами.

”То есть следствие просит проанализировать экспертов ряд аудиозаписей на предмет, во-первых, тождественности голосов аудиозаписи, голосам собственно ребят, то есть фигурантов этого дела. Это первый вопрос, который ставит следствие по фонографической экспертизе. И второй вопрос это - имеются ли следы монтажа на этих аудиозаписях? Сами аудиозаписи, к сожалению, предоставлены не были, но я и мой подзащитный Осман Арифмеметов ходатайствовали перед следствием о том, чтобы нам дали прослушать эти аудиозаписи, ознакомиться с ними, в том числе, путём копирования, так как, безусловно, я полагаю, что такое право у нас есть. Но судя по предыдущим делам, они обычно в этом отказывают и крымские суды полагают, что этот отказ законен”, - отметил Ладин.

Он также добавил, что сегодня подзащитные с адвокатами ознакомились с постановлением о назначении психолого-психиатрической стационарной экспертизы в отношении всех фигурантов - 25 постановлений.

Напоминаем, 27 марта в оккупированном Крыму прошли обыски в десятках домов крымских татар, в том числе активистов общественного объединения ”Крымская солидарность”.

27-29 марта российскими силовиками были задержаны 23 крымских татарина, из них трое находились в Ростове-на-Дону. Позже были задержаны крымские татары Раим Айвазов и Эскендер Сулейманов, которых следователи также включили в производство данного уголовного дела.

Татар, задержанных в Крыму, после решения подконтрольного Кремлю симферопольского суда об их аресте вывезли в РФ.

Против задержанных возбуждены дела по ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). В частности, их обвиняют в участии в организации ”Хизб ут-Тахрир”. 12 и 13 августа суд продлил им сроки арестов до середины ноября.