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Пятница, 04.10.2019
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Главу облавтодора Закарпатья будут судить за финансовые махинации

Главу облавтодора Закарпатья будут судить за финансовые махинации
23:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:На Закарпатье глава облавтодора будет осужден за злоупотребление полномочиями.

Оперативники УЗЭ в Закарпатской области задокументировали факт злоупотребления полномочиями главой облавтодора, в результате чего государственному предприятию был нанесен ущерб на 1 млн 857 тыс. гривень.

Об этом сообщает Управление защиты экономики в Закарпатской области.

"Оперативники управления защиты экономики в Закарпатской области Нацполиции совместно с следователями Главного следственного управления, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины задокументировали факт злоупотребления полномочиями главой облавтодора, в результате чего государственному предприятию нанесен ущерб на сумму 1 млн 857 тыс. гривень", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что чиновник вступил в преступный сговор с должностными лицами частных субъектов хозяйствования, которые имеют признаки фиктивной деятельности, с целью закупок битума для строительства дорог на территории области по завышенным ценам.

Преступная схема заключалась в том, что транспортные средства, которые осуществляли перевозки битума, прямым сообщением следовали из места изготовления на государственное предприятие, в то же время по отлаженной схеме товарно-транспортные накладные и акты приема-передачи проводились через фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, и в каждой из них искусственно завышалась стоимость одной тонны битума на определенную сумму.

Факт закупки битума по завышенным ценам подтверждается проведенными комплексными товароведческо-экономическими экспертизами.

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Как сообщалось, в сентябре 2019 г. руководителю облавтодора было сообщено о подозрении по ч.2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

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Закарпатье, Облавтодор, Нацполиция, УЗЭ.
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