Садовый: Один из пострадавших в авиакатастрофе под Львовом находится в реанимации

Новости Украины:Андрей Садовый сообщил, что один из пострадавших в катастрофе Ан-12 остается в реанимации.

Двух пострадавших в катастрофе Ан-12 вблизи Львова перевели в травматологическое отделение, третий остается в реанимации.

Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

«Относительно пострадавших, которые сейчас в больнице. Андрея Корякина и Олега Шахова перевели в травматологическое отделение, состояние средней тяжести», - говорится в сообщении.

Городской голова добавил, что третий пострадавший, Андрей Амелькин, находится в реанимации в тяжелом состоянии.

«Наши врачи делают все возможное, чтобы с ними все было в порядке», - добавил Садовый.

Напоминаем, сегодня утром при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта "Львов" исчез с радара транспортный самолет Ан-12, летевший из Виго (Испания) в Стамбул (Турция).

Он совершил аварийную посадку в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта в с. Сокольники Пустомытовского района. На борту самолета находились восемь человек, из которых семеро - члены экипажа. Вследствие катастрофы пять человек погибли.