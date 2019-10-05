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Садовый: Один из пострадавших в авиакатастрофе под Львовом находится в реанимации

Садовый: Один из пострадавших в авиакатастрофе под Львовом находится в реанимации
00:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Андрей Садовый сообщил, что один из пострадавших в катастрофе Ан-12 остается в реанимации.

Двух пострадавших в катастрофе Ан-12 вблизи Львова перевели в травматологическое отделение, третий остается в реанимации.

Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

«Относительно пострадавших, которые сейчас в больнице. Андрея Корякина и Олега Шахова перевели в травматологическое отделение, состояние средней тяжести», - говорится в сообщении.

Городской голова добавил, что третий пострадавший, Андрей Амелькин, находится в реанимации в тяжелом состоянии.

 

«Наши врачи делают все возможное, чтобы с ними все было в порядке», - добавил Садовый.

Напоминаем, сегодня утром при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта "Львов" исчез с радара транспортный самолет Ан-12, летевший из Виго (Испания) в Стамбул (Турция).

Он совершил аварийную посадку в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта в с. Сокольники Пустомытовского района. На борту самолета находились восемь человек, из которых семеро - члены экипажа. Вследствие катастрофы пять человек погибли.

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Самолет, Андрей Садовый, Катастрофа, Ан-12.
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