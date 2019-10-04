Скачать
Пятница, 04.10.2019
Рада утвердила новый состав ЦИК Зеленского: кто в него вошел
Рада утвердила новый состав ЦИК Зеленского: кто в него вошел
Первая встреча Зеленского и Лукашенко: слова президента Беларуси (Видео)
Первая встреча Зеленского и Лукашенко: слова президента Беларуси (Видео)
Ливерпуль - Лестер: каковы шансы у Роджерса остановить "машину" Клоппа
Ливерпуль - Лестер: каковы шансы у Роджерса остановить "машину" Клоппа
Мишель и Барак Обама отметили 27 лет брака: романтичные фото супругов
Мишель и Барак Обама отметили 27 лет брака: романтичные фото супругов

Садовый убежден, что Ан-12 не нуждался в дозаправке, а погибших придавило грузом

Садовый убежден, что Ан-12 не нуждался в дозаправке, а погибших придавило грузом
13:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:Мэр Садовый рассказал о своей версии гибели людей в аварийно приземлившемся самолете под Львовом.

Причиной гибели пяти человек при аварийной посадке самолета Ан-12 под Львовом стал перевозимый груз, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Кабина полностью срезана, все разбросано. Груз, который был в самолете, задавил людей, которые там находились. Поэтому шансов еще кого-то найти.. это очень сложно. Говорят о 8 членах экипажа. Трех фактически спасли. По другим пока никакой положительной информации нет. Но много фрагментов тел разбросано у самого самолета", - приводит высказывание мэра сайт Львовского горсовета в пятницу.

Он отметил, что самолет не должен был совершать плановую посадку для дозаправки во Львове. "Он попросил экстренную возможность дозаправиться и просто недотянул до взлетно-посадочной полосы несколько километров. Здесь вблизи жилые дома, и если бы он упал туда - была бы катастрофа", - прокомментировал Садовый.

Аварийная посадка Ан-12: пятеро погибших

В сообщении горсовета отмечается, что трое пострадавших членов экипажа самолета находятся в городской клинической больнице №8 Львова в тяжелом состоянии. Мэр города находится на месте происшествия.

Катастрофа Ан-12 под Львовом: Лавренюк назвал возможные причины

В свою очередь, депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, который одним из первых сообщил об обстоятельствах и подробностях аварии, сообщил, что "весь путь падения самолета залит керосином, что удивительно, если оно (топливо – ред.) заканчивалось".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Львов, Самолет, Андрей Садовый, Ан-12.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 4 октября 2019: все знаки Зодиака
02 "И так сойдет": "доказательства", почему женщины живут дольше мужчин
03 Гороскоп на сегодня, 4 октября 2019: все знаки Зодиака
04 Приметы и обряды на 4 октября - День Кондрата
05 Мой муж миллиардер: жены самых известных и богатых мужчин планеты (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Военная прокуратура Украины меняет вектор деятельности
Военная прокуратура Украины меняет вектор деятельности
Почти каждый десятый украинец оформил ID-карту
Почти каждый десятый украинец оформил ID-карту
Состав ЦИК, Программа деятельности и &quot;прослушка&quot;: что рассмотрит Рада в пятницу
Повестка дня работы Верховной Рады в пятницу
Instagram запустил мессенджер &quot;Threads&quot;, предназначенный для общения с близкими друзьями (Фото)
Instagram запустил мессенджер "Threads"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь