Садовый убежден, что Ан-12 не нуждался в дозаправке, а погибших придавило грузом

Новости Украины:Мэр Садовый рассказал о своей версии гибели людей в аварийно приземлившемся самолете под Львовом.

Причиной гибели пяти человек при аварийной посадке самолета Ан-12 под Львовом стал перевозимый груз, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Кабина полностью срезана, все разбросано. Груз, который был в самолете, задавил людей, которые там находились. Поэтому шансов еще кого-то найти.. это очень сложно. Говорят о 8 членах экипажа. Трех фактически спасли. По другим пока никакой положительной информации нет. Но много фрагментов тел разбросано у самого самолета", - приводит высказывание мэра сайт Львовского горсовета в пятницу.

Он отметил, что самолет не должен был совершать плановую посадку для дозаправки во Львове. "Он попросил экстренную возможность дозаправиться и просто недотянул до взлетно-посадочной полосы несколько километров. Здесь вблизи жилые дома, и если бы он упал туда - была бы катастрофа", - прокомментировал Садовый.

В сообщении горсовета отмечается, что трое пострадавших членов экипажа самолета находятся в городской клинической больнице №8 Львова в тяжелом состоянии. Мэр города находится на месте происшествия.

В свою очередь, депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, который одним из первых сообщил об обстоятельствах и подробностях аварии, сообщил, что "весь путь падения самолета залит керосином, что удивительно, если оно (топливо – ред.) заканчивалось".