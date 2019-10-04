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Катастрофа Ан-12 под Львовом: Лавренюк назвал возможные причины

Катастрофа Ан-12 под Львовом: Лавренюк назвал возможные причины
11:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:Спасатели продолжают работу над ликвидацией последствий экстренной посадки самолета под Львовом.

Самолет Ан-12 мог совершить аварийную посадку в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов" в пятницу утром из-за ошибки пилота или из-за того, что кончилось горючее, заявляет заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

"Сейчас рассматривается две версии. Первое – это то, что кончилось горючее, а второе – это ошибка пилота, потому что самолет выходил не на визуальный заход, а на инструментальный. Поэтому то, что была плохая погода - а там на самом деле был очень сильный туман под Львовом - оно не влияет, и сейчас, на данный момент, все обстоятельства расследуются", - сказал Лавренюк в эфире телеканала "112 Украина" в пятницу, заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

По его словам, самолет перевозил 10 тонн груза.

Аварийная посадка Ан-12: пятеро погибших

Замминистра сообщил, что среди выживших в аварии - пилоты самолета. "Пострадавших, сильно травмированных пилотов, достали из кабины… С ними общаются представители ГСЧС для выяснения всех обстоятельств произошедшего", - сказал Лавренюк.

Как сообщалось, в результате аварийной посадки самолета Ан-12 на грунт неподалеку от международного аэропорта "Львов" погибли пять человек, трое пострадали. Спасатели деблокировали пострадавших, с травмами разной степени тяжести они госпитализированы в медицинские учреждения г.Львов.

Транспортный Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" совершил аварийную посадку на грунт на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов" в пятницу утром, перед тем исчезнув с радаров. На борту находилось 8 человек, из них 7 членов экипажа и один человек, сопровождавший груз.

Самолет совершал чартерный грузовой рейс #UKL4050 по маршруту Виго (Испания) в Стамбул (Турция) и должен быть сесть в аэропорту "Львов" на дозаправку. В СМИ сообщают, что совершившему аварийную посадку самолету был 51 год.

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Самолет, Аэропорт "Львов", Ан-12, Юрий Лавренюк.
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