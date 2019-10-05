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На Прикарпатье старую водяную мельницу хотят сделать туристическим объектом

На Прикарпатье старую водяную мельницу хотят сделать туристическим объектом
01:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Заброшенная водяная мельница на Ивано-Франковщине станет туристическим объектом.

В селе Ныжнив Тлумацкого района Ивано-Франковской области заброшенную мельницу предлагают восстановить и превратить в туристический объект.

Об этом сообщил директор КП "Днестровский региональный ландшафтный парк имени Сергея Дидыча" Михаил Ковтун в Facebook-сообществе "Тлумаччина туристична".

"Наткнулся на фото ныжнивской мельницы. Еще несколько лет назад предлагал восстановить ее как туристический объект. ... Итак, давайте это сделаем. Вариантов, как ее восстановить, есть много, как и нюансов", - отметил Михаил Ковтун.

Он отметил, что некоторые элементы мельницы до сих пор сохранились.

Как рассказал Михаил Ковтун корреспонденту Укринформа, старая водяная мельница стоит у реки Млынивка, в 200 м от Днестра. Согласно легендам местных жителей, на этой мельнице еще казаки мололи порох. Следовательно, предполагают, что водяная мельница здесь стояла еще в XVII веке. При советской власти водяная мельница принадлежал колхозу. Еще в 1990-х крестьяне помнят старого мельника, который здесь молол муку на хлеб, а с началом приватизации мельница оказался на хозяйственной земле. В 2003 году, после очередного наводнения, мельница сломалась и стала никому не нужной.

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"Восстановить эту мельницу – значит дать ей вторую жизнь", - утверждает Михаил Ковтун и одновременно признается, что сделать это будет не просто.

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Ивано-Франковск, Туризм, Мелинца.
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