Скачать
Суббота, 05.10.2019
Пристайко: При отводе войск, мы всегда можем вернуться
Пристайко: При отводе войск, мы всегда можем вернуться
Порошенко о формуле Штайнмайера: РФ выдернула ее из дорожной карты
Порошенко о формуле Штайнмайера: РФ выдернула ее из дорожной карты
18-летний нападающий стал лучшим игроком недели в Лиге Европы (Видео)
18-летний нападающий стал лучшим игроком недели в Лиге Европы (Видео)
Рецепт дня: салат из тыквы с жареным луком
Рецепт дня: салат из тыквы с жареным луком

В Днепре спасатели потушили пожар на продуктовом складе

В Днепре спасатели потушили пожар на продуктовом складе
03:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Днепре огонь охватил склад с снеками.

В Днепре на проспекте Труда в помещении продуктового склада произошел пожар, жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

"Огнем охвачено офисное помещение на 2-м этаже, складское помещение и производственное помещение (производство снеков, сухариков и орехов) на 1-м этаже на общей площади 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении, на официальной странице ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области в соцсети Фейсбук.

К тушению привлечены 15 единиц техники и 60 спасателей ГСЧС.

Эко-гель, который помогает предотвращать лесные пожары: новое изобретение

"Погибших и пострадавших нет. Пожар локализован в 00:28 и в 1:15 ликвидирован. Причина пожара устанавливается"-подытожили в ГСЧС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пожар, Днепр, Спасатели, Огонь, ГСЧС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы продукты, которые можно есть на ночь
02 Есть ли польза от замороженных овощей и фруктов
03 Гороскоп на завтра, 5 октября 2019: все знаки Зодиака
04 Названы 10 простых средств для избавления от тошноты
05 Новоизбранный глава ЦИК о выборах в ОРДЛО: Это вопрос не к нам, а к законодателю
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Днепре спасатели потушили пожар на продуктовом складе
В Днепре спасатели потушили пожар на продуктовом складе
Эстония поможет Минсоцполитики в цифровизации услуг
Эстония поможет Минсоцполитики в цифровизации услуг
Сенцов прокомментировал формулу Штайнмайера
Сенцов прокомментировал формулу Штайнмайера
Продукты, которые замедляют процесс старения
Продукты, которые замедляют процесс старения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь