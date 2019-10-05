Скачать
Суббота, 05.10.2019
Пристайко: При отводе войск, мы всегда можем вернуться
Пристайко: При отводе войск, мы всегда можем вернуться
Порошенко о формуле Штайнмайера: РФ выдернула ее из дорожной карты
Порошенко о формуле Штайнмайера: РФ выдернула ее из дорожной карты
18-летний нападающий стал лучшим игроком недели в Лиге Европы (Видео)
18-летний нападающий стал лучшим игроком недели в Лиге Европы (Видео)
Рецепт дня: салат из тыквы с жареным луком
Рецепт дня: салат из тыквы с жареным луком

На Львовщине грузовик врезался в маршрутку, есть пострадавшие

На Львовщине грузовик врезался в маршрутку, есть пострадавшие
04:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: lv.npu.gov.ua

Новости Украины:Во Львовской области произошло ДТП, десятки раненых.

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика и маршрутки пострадали десять человек, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"Как предварительно установили полицейские, произошло столкновение автомобиля "МАЗ" с маршрутным автобусом "БАЗ". По состоянию на 17.30 медики оказывают помощь десяти лицам", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Львовской области в пятницу вечером.

Авария произошла на автодороге Львов – Шегини на территории Пустомытовского района.

ДТП в пригороде Одессы: подросток наехал на пожилого мужчину (Видео)

"На месте происшествия работали правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства аварии и личности участников ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - подытожили в полиции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Авария, Полиция, Львовщина, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы продукты, которые можно есть на ночь
02 Есть ли польза от замороженных овощей и фруктов
03 Гороскоп на завтра, 5 октября 2019: все знаки Зодиака
04 Новоизбранный глава ЦИК о выборах в ОРДЛО: Это вопрос не к нам, а к законодателю
05 Названы 10 простых средств для избавления от тошноты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Днепре спасатели потушили пожар на продуктовом складе
В Днепре спасатели потушили пожар на продуктовом складе
Эстония поможет Минсоцполитики в цифровизации услуг
Эстония поможет Минсоцполитики в цифровизации услуг
Сенцов прокомментировал формулу Штайнмайера
Сенцов прокомментировал формулу Штайнмайера
Продукты, которые замедляют процесс старения
Продукты, которые замедляют процесс старения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь