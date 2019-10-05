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Во Львове задержали мужчину за предоставление взятки работнику СБУ

Во Львове задержали мужчину за предоставление взятки работнику СБУ
06:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kobl.gp.gov.ua

Новости Украины:Во Львове задержали человека, который предлагал взятку заместителю руководителя отдела СБУ.

Сотрудники прокуратуры Киевской области задержали Львовянина, который предлагал неправомерную выгоду в сумме $10 тыс заместителю руководителя отдела СБУ во Львовской области за отказ от фиксации противоправных действий, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Задержан житель города Львова, который предоставил неправомерную выгоду в сумме $10 тыс заместителю руководителя отдела СБУ во Львовской области за непринятие мер по фиксации его противоправных действий в сфере хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении, на официальной странице прокуратуры Киевской области в пятницу вечером.

Следствием установлено, что указанный мужчина является владельцем ряда фиктивных предприятий и оказывал услуги уклонению от уплаты налогов, формируя налоговый кредит и переводя безналичные средства в наличность.

Во время передачи взятки он был задержан на одной из улиц Львова.

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"В настоящее время продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия, готовится сообщение лицу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины, то есть в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение. В то же время готовится ходатайство об избрании меры пресечения", - подытожили в прокуратуре.

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СБУ, Прокуратура, Львов, Взятка.
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