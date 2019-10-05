"Минера" торгового центра на Харьковщине приговорили к 3 годам тюрьмы

Новости Украины:"Псевдоминеру" из Харьковской области вынесли приговор.

Дергачевский районный суд Харьковской области признал виновным 46-летнего местного жителя в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве (ч. 1 ст. 259 УК Украины).

"Псевдоминера приговорили к 3 годам лишения свободы. К 2,5 лет заключения, назначенных судом за ложное сообщение о минировании, присоединили полгода частично неотбытого наказания за ранее совершенные преступления", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как было установлено, в конце мая этого года обвиняемый, будучи нетрезвым, позвонил со своего мобильного на линию 102 и сообщил о минировании торгового центра в Дергачевском районе.

Работу ТЦ пришлось остановить, чтобы территорию обследовали сотрудники взрывотехнической службы. Никаких взрывных устройств, веществ или похожих на них предметов специалисты не обнаружили. Лжеминера разоблачили через несколько недель после происшествия.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.