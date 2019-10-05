СБУ выявила два тайника с оружием в зоне ООС

Новости Украины:СБУ обнаружила на Донбассе схроны с оружием боевиков.

В районе операции Объединенных сил сотрудники СБУ обнаружили схроны с военными средствами поражения, оставленные пророссийскими боевиками для проведения диверсий.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

“Неподалеку от линии разграничения в городе Горское, что на Луганщине, правоохранители изъяли из колодца во дворе нежилого дома двадцать семь реактивных осветительных патронов, пять гранат Ф-1 и РГД-5, запал для гранат, более семисот патронов различного калибра, четыре планки быстрого снаряжения к автомату Калашникова, аптечку с медпрепаратами производства РФ и камуфлированную одежду”, - говорится в сообщении.

По информации СБУ, схрон в 2014 году заложил боевик группировки "Призрак", который сейчас находится в оккупированном Первомайске в составе незаконного вооруженного формирования.

Другой тайник с оружием обнаружен в заброшенном доме в селе Дача Бахмутского района Донецкой области, где ранее располагалась группировка так называемой "народной милиции ДНР". Боевики припрятали противотанковую мину, два снаряда к пушке и почти 4 тысячи патронов различного калибра.

Ведется досудебное расследование в уголовных производствах по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.