Стремительная эскалация на Донбассе: погиб украинский военный

Новости Украины:Боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

Незаконные вооруженные формирования 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения,

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"4 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 32 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, в нарушение Минских соглашений противник открыл огонь из автоматического гранатомета по участку разведения сил и средств в районе населенного пункта Богдановка. Во время этого обстрела получил ранение один военнослужащий Объединенных сил… Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 18 обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; четыре раза неподалеку Павлополя - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Новогнатовки - из автоматических гранатометов; дважды неподалеку Новотроицкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Лебединского - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Водяного - из ручного противотанкового гранатомета; неподалеку Верхнеторецкого - из миномета калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Марьинки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Новолуганское, Луганское, Мироновское, Крымское, Новотошковское, Золотое.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Гнутово - из стрелкового оружия; вблизи Новогнатовки - из автоматического гранатомета. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Золотого - из миномета калибра 82 мм", - подытожили в штабе ООС.