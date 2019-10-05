Пристайко - о Донбассе: Мы должны решить, как закончить эту войну

Новости Украины:Вадим Пристайко рассказал, какие планы по Донбассу МИД готовит для Президента.

Министерство иностранных дел разрабатывает планы для Президента Владимира Зеленского, которые помогут закончить войну на Донбассе.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на канале "Украина" рассказал министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает корреспондент Укринформа.

"Мы должны решить, как закончить эту войну. Моя задача - попытаться помочь принести мир на эту землю. Моя задача - выработать для Президента Зеленского такие шаги, чтобы он смог лучше защитить нас всех, когда будет следующая встреча в "нормандском формате", - отметил Пристайко.

По его мнению, на Донбассе надо готовиться к отводу войск и одновременно к обороне - "если нас в очередной раз обманут".

Министр отметил, что усилия пятого президента Петра Порошенко были успешными, потому что остановили агрессию, но нынешнее правительство должно пересмотреть стратегию и тактику.

"По возможности мы должны достичь договоренностей, которые бы под давлением западных партнеров выполняла Россия... Если этот план не сработает, у нас остается все меньше опций. Остается последний план, чтобы через нашу границу не проходили террористы. Все эти планы - от одной крайности до другой - разработаны. Задача Президента, которого мы избрали, принять эти трудные и неприятные решения. Если кто-то думает, что может сделать лучше, пусть сделает", - добавил глава МИД.