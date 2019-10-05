На Донетчине планируют создать олимпийскую спортивную базу (Видео)

Новости Украины:В Святогорске Донецкой области планируют построить спортивный парк с олимпийской базой.

На данный момент получено разрешение от горсовета и начаты работы по землеустройству, сообщил в Facebook глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

"Сделали первый шаг к обустройству в Святогорске спортивного парка, где будет размещена олимпийская база. Спасибо депутатам Святогорского городского совета, которые дали разрешение на проведение землеустройства. Вчера эти работы начались: проводится обследование участка, определяются границы", - сообщил Кириленко.

Председатель ОГА добавил видео с визуализацией будущего комплекса и его привязкой к местности:

По словам начальника управления физической культуры ДонОГА Владимира Мыцыка, эти работы по плану продлятся месяц.

Затем проект пройдет экспертизу в Киеве. После экспертов свое слово вновь скажут местные депутаты - именно они должны утвердить план застройки, и тогда ДонОГА уже сможет приступить к работе, проинформировал Кириленко.