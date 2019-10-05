Москаль объяснил, почему Венгрия массово забирает паспорта, выданные на Закарпатье

Новости Украины:Власти Венгрии поняли, что большинство паспортов получили не этнические венгры.

Правительство Венгрии начало собирать обратно паспорта, которые ранее были розданы жителям Закарпатья. Об этом сообщил экс-глава Закарпатской области Геннадий Москаль. По словам Москаля, власти Венгрии немножко просчитались когда выдавали паспорта этническим венграм. Все дело в том, что очень часто паспорта получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.

Москаль заявил, что такие люди попросту не знают венгерского языка. Он пояснил, что для того чтобы получить паспорт Венгрии, нужно две вещи. Во-первых - нужно получить направление в университет, там он получает сертификат, что он в состоянии читать, писать и разговаривать на венгерском языке. Во-вторых - кто-то из родственников должен иметь гражданство Венгрии.

Москаль говорит, что если справку из архива еще можно купить, то выучить венгерский язык практически невозможно. Им нужно заниматься с самого детства. Экс-глава Закарпатской области говорит, что по началу в Венгрии не знали что, "мы коррумпированные". Сейчас начались судовые процессы которые идут один за другим.

Будапешт дал возможность сдавать экзамен на знание венгерского языка председателям сельских, поселковых, городских советов, а также принимать от них присягу. Позже выяснилось, что больше половины паспортов получили люди, которые не являются этническими венграми. Эти люди зачастую даже не проживают на Закарпатьи и не знают языка.

Москаль отметил, что теперь власти Венгрии начали собирать паспорта обратно. Полиция проводить "рейды" и если у человека есть венгерский паспорт, но при этом он не знает языка, то документы отбирают.

"Сейчас они если одному дают, то 10-20 других лишают. Судебные процессы идут над теми главами сельских, поселковых, городских советов, кто нарушал венгерское законодательство относительно приобретения гражданства", – добавил он.