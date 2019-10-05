В Полтаве задержали группу мужчин, которых подозревают в крупном мошенничестве (Фото)

Новости Украины:Группировка совершила более 30 преступлений в разных регионах Украины.

В Полтаве работники полиции Сумской области задержали 6 мужчин, которые подозреваются в совершении более 30 мошенничества и трех разбойных нападений на территории четырех областей Украины.

В Отделе коммуникации полиции Сумской области, по предварительным подсчетам, злоумышленники по схеме "денежная реформа" обманули людей на общую сумму более 600 тыс. грн.

Согласно сообщению, начиная с ноября прошлого года в Сумской области был совершен ряд мошенничества, жертвами которых были пожилые люди. Оперативники уголовного розыска и следователи, выясняя обстоятельства каждого из этих преступлений, отмечали между ними определенное сходство, поэтому предположили, что на территории региона работает определенным образом скоординированная группа мошенников.

К тому же были получены данные, что подобные лица совершили несколько аналогичных преступлений на территории Харьковской, Полтавской и Черниговской областей.

В ходе следственных действий сотрудники полиции Сумской области выяснили лица каждого подозреваемого. Среди злоумышленников - жители как Сумской, так и двух соседних областей. Один из них находится в розыске за совершение тяжких преступлений на территории Черниговской области.

Все шестеро «работали» по одной из преступных схем: ездили по селам и на малозаселённых улицах выбирали дома престарелых. Представляясь работниками Пенсионного фонда и соцзащиты, рассказывали пенсионерам о якобы денежной реформе и предлагали обменять старые банкноты на новые купюры. Пострадавшие выносили свои сбережения и получали на руки не новые банкноты, а обычные сувенирные бумажки с надписью "500 гривень". Чтобы как можно дольше остаться неразоблаченные, мошенники пользовались автомобилями шести различных иномарок.

В полиции предварительно подсчитали, что только в Сумской области злоумышленники выманили у людей около 500 тыс. грн. Сейчас уже доказана причастность задержанных к совершению 24-х мошенничества в Сумской области и еще семи - в Харьковской, Полтавской и Черниговской областях. Также установлено, что от рук задержанных в результате разбойных нападений пострадали жители Великописаревского (Сумская область), Миргородского (Полтавская область) и Талалаевского (Черниговская область) районов.

О причастности ко всем вышеупомянутым преступлениям свидетельствуют многочисленные вещественные доказательства, изъятые у подозреваемых дома во время обысков: сувенирная продукция, документы, носители информации разного рода, гаджеты и пр.

Сейчас двум из задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, всем шестерым объявлены подозрения о совершении преступлений, предусмотренных статьями 190 (мошенничество) и 187 (разбойное нападение) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного следствия выясняется причастность этих злоумышленников к совершению аналогичных преступлений в других областях Украины.