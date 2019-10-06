В Бердянске полиция задержала злоумышленников похитивших человека

Новости Украины:Полиция Бердянска задержала двух мужчин, которые избили и похитили студента.

В Бердянске двое мужчин избили студента, после чего насильно посадили его в автомобиль и исчезли.

В городе была введена операция "Перехват", сообщили в пресс-службе ГУНП в Запорожской области.

"4 октября около 15:10 возле учебного заведения по улице Европейской в городе Бердянск двое мужчин избили студента 2001 года рождения, после чего насильно посадили его в машину и скрылись с места преступления", - сообщили в полиции.

Правоохранителей вызвали свидетели происшествия. На поиск автомобиля, на котором скрылись злоумышленники вместе с потерпевшим, был немедленно ориентирован личный состав отдела полиции. Ведена в действие операция «Перехват».

В результате оперативной и слаженной работы удалось установить направление передвижения транспортного средства. Полицейские остановили автомобиль на блокпосту на выезде из города Бердянск.

Правоохранители установили личности подозреваемых. Ими оказались местный житель 1975 года рождения и житель Донецкой области 1984 года рождения. Фигуранты задержаны.

Мотивы действий злоумышленников устанавливаются.

По факту похищения человека открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Продолжается досудебное расследование.