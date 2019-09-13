Похитил, изнасиловал и убил: в России судят мужчину за содеянное

Суд приговорил его к 23 годам колонии строгого режима.

В российском Железногорске 39-летний мужчина похитил, изнасиловал и убил семилетнего мальчика.

Полиция выяснила, что в тот день сосед обманом заманил школьника из лифта в свою квартиру, передает РЕН ТВ.

Там мужчина насильно удерживал ребенка три дня, а потом решил изнасиловать его и убить.

Ударив мальчика ножом по голове, мужчина вывез тело ребенка на свой дачный участок и спрятал под листвой. В квартире подозреваемого нашли следы крови.

Суд приговорил его к 23 годам колонии строгого режима.

Напомним, 11 сентября в Харькове мужчина изнасиловал 12-летнею девочку, которая возвращалась из школы.

Как сообщалось ранее, Любашевский районный суд Одесской области приговорил к 7 годам заключения мужчину, пытавшегося изнасиловать несовершеннолетнюю.