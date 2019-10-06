На Прикарпатье проведут четвертый фестиваль капусты

Новости Украины:"Благодарность Богу за урожай": В Яковке пройдет четвертый фестиваль капусты.

В Яковке Тлумацкого района Прикарпатья 13 октября состоится четвертый фестиваль капусты "Благодарность Богу за урожай", который стал путешествующим.

Об этом сообщают организаторы действа.

"Самые вкусные блюда, народные традиции и много капусты! 13 октября уже в четвертый раз пройдет фестиваль капусты "Благодарность Богу за урожай". Если два первых праздника капусты проходили в Обертине, то теперь фестиваль приобрел статус путешествующего: Обертин передал эстафету Герасимову, а в этом году на фестиваль гости соберутся в Яковке", - говорится в сообщении.

В следующем же году, по словам организаторов, "Благодарность Богу за урожай" проведут в Жукове.

Гостей фестиваля ждет дегустация блюд народной кухни, а именно - голубцов и вареников из капусты, квашенина и особого свадебного блюда - засыпаной капусты, - пирожков, салатов и даже печенья из капусты.

Также участники фестиваля уже традиционно будут демонстрировать зрителям уникальные традиции и обряды Покутья, где каждое село может похвастаться своими неповторимыми песнями и традициями.

Начало фестиваля - в 14:00. Состоится мероприятие на местном стадионе.