В Киеве спасатели потушили пожар в стоматологии

Новости Украины:В Киеве произошел пожар в стоматологической клинике.

Спасатели ликвидировали пожар в стоматологической клинике в Печерском районе столицы, никто не пострадал, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

"05 октября, в 17:49 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Шота Руставели, 26 в Печерском районе столицы. Погибших и травмированых нет", - говорится в сообщении.

Спасатели установили, что возгорание произошло в помещении стоматологии на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

Пожар локализовали в 18:48, а в 19:05 ликвидировали.

На месте происшествия работало девять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 43 человека личного состава ГУ ГСЧС Украины в Киеве. Причина возникновения пожара выясняется.