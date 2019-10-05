Не пренебрегайте безопасностью: пожары в 2019 унесли жизни 1,2 тысяч украинцев

Новости Украины:В Украине с начала года в результате пожаров погибли более 1,2 тыс. человек.

В Украине с начала года в результате пожаров погибли более 1,2 тыс. человек.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Всего с начала года на территории Украины возникло уже более 80 тысяч пожаров. Из них в жилом секторе - более 23 тысяч случаев. Количество погибших на них уже пересекло отметку в 1 тыс. 200 человек", - отмечается в сообщении.

При этом спасатели отметили, что, как правило, основными причинами возникновения возгораний и, как следствие, гибели людей, является собственная халатность граждан и пренебрежение элементарными нормами пожарной безопасности.

Сотрудники Службы спасения призывают граждан соблюдать элементарные правила пожарной и собственной безопасности.