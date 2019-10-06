Марафон в Киеве: на каких улицах перекроют движение

Новости Украины:В столице Украины проходит десятый Киевский марафон Wizz Air Kyiv City Marathon 2019.

В столице из-за проведения X Киевского марафона Wizz Air Kyiv City Marathon 2019 6 октября запрещено движение всех видов транспорта в центре и на отдельных улицах, которые являются маршрутами соревнования.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Согласно сообщению, 6 октября с 16:00 до 22:00 будет ограничено движение по улице Трехсвятительской (от улицы Крещатик), улице Владимирской (от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской). Там будут проводить демонтаж сценических конструкций.

Также ограничения будут действовать с 08:00 до 16:00 по маршруту забега: (на 21 км) Владимирский проезд - улица Владимирская - бульвар Тараса Шевченко - улица Крещатик - Музейный переулок - улица Грушевского - Петровская аллея - Парковая дорога - аллея Героев Крут - улица Лаврская - улица Запечерная - улица Лаврская - площадь Героев Великой Отечественной войны - бульвар Дружбы народов - Набережное шоссе - улица Набережно-Крещатицкая - улица Нижний Вал - улица Глубочицкая - Глубочицкий проезд - улица Сечевых Стрельцов - Львовская площадь - улица Большая Житомирская - улица Владимирская - Владимирский проезд; (на 42 км 195 м) Владимирский проезд - улица Владимирская - бульвар Тараса Шевченко - площадь Победы - улица Саксаганского - улица Льва Толстого - улица Жилянская - улица Большая Васильковская - улица Крещатик - Петровская аллея - Парковая дорога - аллея Героев Крут - улица Лаврская - улица Запечерная - улица Лаврская - площадь Героев Великой Отечественной войны - бульвар Дружбы народов - мост Патона - проспект Соборности - улица Евгения Сверстюка - мост через Русановский канал - улица Энтузиастов - Русановская набережная - мост Патона - бульвар Дружбы народов - Набережное шоссе - Парковый мост - улица Трухановская - Труханов остров - Северный мост - проспект Степана Бандеры - проспект Героев Сталинграда - улица Набережно-Рыбальская - Гаванский мост - улица Набережно-Крещатицкая - улица Нижний Вал - улица Глубочицкая - Глубочицкий проезд - улица Сечевых Стрельцов - Львовская площадь - улица Большая Житомирская - улица Владимирская - Владимирский проезд.

Первый Киевский марафон прошел в 2010 году. С тех пор соревнования проводятся регулярно. С 2012-го по 2014-й марафон переносили на весну, но с 2015 года он снова организуется осенью.

Рекордсменом Wizz Air Kyiv City Marathon является Андрей Наумов, который преодолел дистанцию 42,195 км за 2: 19.17. У девушек лучшее время удерживает Татьяна Рыбальченко - 2:44:41. Оба рекорда были установлены в 2013 году.

В прошлом году IX Киевский международный марафон Wizz Air Kyiv City Marathon 2018 со стартом и финишем на Майдане Незалежности во второй раз подряд выиграл Артем Поддубный из Бахмута Донецкой области, которыйпреодолел 42,195 км за 2:00 28 минут 29 секунд.