Сотрудник налоговой заставлял предпринимателя купить 50 ящиков водки

Новости Украины:Чиновник одного из управлений львовской налоговой, заставлял предпринимателя купить 50 ящиков для дальнейшей реализации.

Следователи Государственного бюро расследований задержали чиновника одного из управлений львовской налоговой, который заставлял предпринимателя купить 50 ящиков водки с поддельными акцизными марками.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Согласно предварительной информации, начальник отдела одного из районных управлений Главного управления ГНС во Львовской области заставлял предпринимателя купить 1000 бутылок водки с поддельными акцизными марками на сумму 51 тыс. грн для дальнейшей реализации.

Кроме этого, налоговик получил 300 долларов неправомерной выгоды от того же предпринимателя за непрепятствование его деятельности, связанной с реализацией алкогольной продукции.

У него изъяты 50 ящиков алкогольных напитков, неправомерная выгода в сумме 51 тыс. грн и 300 долларов США, табачные изделия неизвестного происхождения и деньги в сумме 5 тыс. долларов США, 1000 злотых и более 12 тыс. грн.

Задержанный уведомлен о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч.1 ст.199 УК (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыт, а также сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных марок акцизного сбора, голографических защитных элементов) и ч.1 ст.204 Уголовного кодекса Украины (приобретение с целью сбыта или хранение с этой целью, а также сбыт или транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков).

Решается вопрос об избрании налоговику меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении его от занимаемой должности.

Следователи ГБР проверяют причастность других должностных лиц ГУ Государственной налоговой службы во Львовской области в указанной противоправной деятельности.