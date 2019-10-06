Сотрудник налоговой заставлял предпринимателя купить 50 ящиков водки

Следователи Государственного бюро расследований задержали чиновника одного из управлений львовской налоговой, который заставлял предпринимателя купить 50 ящиков водки с поддельными акцизными марками.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
Согласно предварительной информации, начальник отдела одного из районных управлений Главного управления ГНС во Львовской области заставлял предпринимателя купить 1000 бутылок водки с поддельными акцизными марками на сумму 51 тыс. грн для дальнейшей реализации.
Кроме этого, налоговик получил 300 долларов неправомерной выгоды от того же предпринимателя за непрепятствование его деятельности, связанной с реализацией алкогольной продукции.
У него изъяты 50 ящиков алкогольных напитков, неправомерная выгода в сумме 51 тыс. грн и 300 долларов США, табачные изделия неизвестного происхождения и деньги в сумме 5 тыс. долларов США, 1000 злотых и более 12 тыс. грн.
Задержанный уведомлен о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч.1 ст.199 УК (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыт, а также сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных марок акцизного сбора, голографических защитных элементов) и ч.1 ст.204 Уголовного кодекса Украины (приобретение с целью сбыта или хранение с этой целью, а также сбыт или транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков).
Решается вопрос об избрании налоговику меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении его от занимаемой должности.
Следователи ГБР проверяют причастность других должностных лиц ГУ Государственной налоговой службы во Львовской области в указанной противоправной деятельности.