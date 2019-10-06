Скачать
Воскресенье, 06.10.2019
День учителя 2019: Зеленский поздравил всех педагогов с праздником
День учителя 2019: Зеленский поздравил всех педагогов с праздником
Помпео: Мы точно знаем, что делаем в Украине
Помпео: Мы точно знаем, что делаем в Украине
Премьер-лига Украины: где и когда смотреть матчи 6 октября
Премьер-лига Украины: где и когда смотреть матчи 6 октября
"Все проверяет": Елена Кравец рассказала о Зеленском и "Квартале"
Елена Кравец рассказала о Зеленском и "Квартале"

Сотрудник налоговой заставлял предпринимателя купить 50 ящиков водки

Смотрите фото (3)
Сотрудник налоговой заставлял предпринимателя купить 50 ящиков водки
12:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Чиновник одного из управлений львовской налоговой, заставлял предпринимателя купить 50 ящиков для дальнейшей реализации.

Следователи Государственного бюро расследований задержали чиновника одного из управлений львовской налоговой, который заставлял предпринимателя купить 50 ящиков водки с поддельными акцизными марками.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Согласно предварительной информации, начальник отдела одного из районных управлений Главного управления ГНС во Львовской области заставлял предпринимателя купить 1000 бутылок водки с поддельными акцизными марками на сумму 51 тыс. грн для дальнейшей реализации.

Кроме этого, налоговик получил 300 долларов неправомерной выгоды от того же предпринимателя за непрепятствование его деятельности, связанной с реализацией алкогольной продукции.

В ГБР обсудили варианты сотрудничества с правоохранителями Румынии

У него изъяты 50 ящиков алкогольных напитков, неправомерная выгода в сумме 51 тыс. грн и 300 долларов США, табачные изделия неизвестного происхождения и деньги в сумме 5 тыс. долларов США, 1000 злотых и более 12 тыс. грн.

Задержанный уведомлен о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч.1 ст.199 УК (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыт, а также сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных марок акцизного сбора, голографических защитных элементов) и ч.1 ст.204 Уголовного кодекса Украины (приобретение с целью сбыта или хранение с этой целью, а также сбыт или транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков).

Решается вопрос об избрании налоговику меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении его от занимаемой должности.

Следователи ГБР проверяют причастность других должностных лиц ГУ Государственной налоговой службы во Львовской области в указанной противоправной деятельности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Львовская область, ГНС, Задержание, ГБР.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В два раза полезнее, чем считалось ранее: в чем секрет грецких орехов
02 Десна одержала победу над Олимпиком на последней минуте матча (Видео)
03 Sia тяжело больна: от чего страдает австралийская певица (Фото)
04 Причины исчезновения цивилизации Майя
05 Помпео: Мы точно знаем, что делаем в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дождливо, прохладно и сыро: прогноз погоды на воскресенье
Дождливо, прохладно и сыро: прогноз погоды на воскресенье
Разумков обратился ко всем педагогам Украины
Разумков обратился ко всем педагогам Украины
Стоит ли готовиться к осенней девальвации гривны: курс валют 6 октября
Стоит ли готовиться к девальвации гривны: курс валют 6 октября
Трэвис Скотт решил не молчать и прокомментировал слухи о своей измене
Трэвис Скотт решил не молчать и прокомментировал слухи о своей измене
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь