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Одесские хулиганы: Нацполиция задержала 9 человек

Одесские хулиганы: Нацполиция задержала 9 человек
12:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Во время футбольного матча "Черноморец" - "Балканы", на поле начали выбегать болельщики и бросать петарды.

Полиция задержала 9 болельщиков, нарушавших общественный порядок во время футбольного матча между командами Первой лиги "Черноморец" и "Балканы", который проходил вчера вечером в селе Заря Саратского района.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, во время игры один из группы болельщиков, которая находилась за пределами стадиона, выбежал на поле с зажженным фаером.

К нему присоединились его товарищи, бросая в сторону стадиона петарды.

"Правоохранители, которые обеспечивали правопорядок и публичную безопасность во время спортивного мероприятия, немедленно прекратили противоправные действия молодых людей и доставили всех в отделение полиции. Девять человек будут привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям правоохранителей", - заявили в главке.

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На правонарушителей составлены протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (неповиновение законным требованиям работника милиции) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы будут направлены в суд, который определит им наказание согласно действующему законодательству.

Как сообщили в клубе "Черноморец", на матч, проходивший в Заре, собралось 1,5 тыс. зрителей. Матч остановлен на 72-й минуте, на момент вынужденной остановки игры счет был 1:1. "Нормальное течение поединка нарушили неадекватные фанаты. Сначала они интенсивно использовали пиротехнику и выбежали на поле (арбитр приостановил игру), а затем устроили серьезные беспорядки в своем секторе. Арбитр Александр Титов на 72-й минуте увел команды с поля. Спустя какое-то время по стадиону объявили, что по соображениям безопасности матч не будет продолжен", - сообщили в клубе.

По словам очевидцев, фанаты дрались, бросали петарды и жгли сидения на трибунах. 

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Одесса, Фанаты, Задержание, Нацполиция.
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