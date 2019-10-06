Полиция Одесчины ищет двух пропавших без вести несовершеннолетних (Фото)

Новости Украины:Разыскиваются несовершеннолетние Екатерина Андрусяк и Наталья Недова.

Полиция занимается поиском пропавших в Одессе двух несовершеннолетних девушек.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области.

"Хмельницким отделением полиции Малиновским отделом полиции в г. Одессе устанавливается местонахождение Андрусяк Екатерины Руслановны, 2004 г.н., и Недовой Натальи Александровны, 2003 г.н., 5 октября самовольно покинули место жительства", - говорится в сообщении.

Екатерина Андрусяк была одета в белую спортивную кофту, черные джинсы, бирюзовые кроссовки.

Наталья Недова - в темно-бордовый спортивный костюм, белые кеды.

При получении любой информации о местонахождении девушки, полиция просит сообщить в Хмельницкое отделения милиции или на спецлинию "102".