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В Минобороны рассказали о количестве обстрелов на Донбассе

В Минобороны рассказали о количестве обстрелов на Донбассе
14:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Оккупанты 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен украинский боец.

Российско-оккупационные войска с начала этих суток открывали огонь 7 раз. Один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Минобороны Максим Праута.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.30 российско-оккупационные войска открывали огонь 7 раз. На Луганском направлении дважды со стороны Доломитного были обстреляны опорные пункты подразделений Объединенных сил возле Новолуганского. После 1.00 ночи противник здесь выпустил 8 мин 82-го калибра и применял подствольные гранатометы. А после 11 часов здесь снова разрывались 82-мм мины и раздавались пулеметные очереди", - сказал Праута.

По его словам, 4 обстрелы зафиксированы на Донецком направлении. "Дважды, ночью со стрелкового оружия, а утром из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, враг обстреливал военнослужащих Вооруженных сил Украины, выполняющих боевые задачи в районе Павлополя", - подчеркнул Праута.

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Он также отметил, что украинские бойцы, находящиеся на подступах к Авдеевке, утром были вынуждены отвечать на огонь из автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия, который оккупанты в течение получаса вели со стороны Спартака.

"По имеющейся информации, за текущие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение. Сейчас военные медики оказывают ему необходимую помощь", - сказал Праута.

Как сообщалось, в течение минувших суток оккупанты 24 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий получил ранение, а еще один получил боевое травмирование.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРЛО, ОРДЛО, Максим Праута, ОДЛО, ООС.
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