"Деоккупация Донбасса": в Нацполиции провели круглый стол (Фото)

Новости Украины:Участники Всеукраинского научно-практического круглого стола обсудили правовой механизм восстановления территориальной целостности Украины.

На базе Донецкого юридического института провели круглый стол, посвященный урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Донецкой области.

Отмечается, что участники круглого стола поговорили о реинтеграции оккупированных территорий Украины.

Поучаствовали в обсуждении представители полиции Донецкой области, ВСУ, СБУ, прокуратуры, пограничной и спасательной служб, ученые и общественные организации.

Участники представили свои наработки по направлениям:

формирования правового поля по восстановлению территориальной целостности;

подготовки и проведения местных выборов согласно законодательству Украины;

восстановления работы правоохранительных органов и учебных заведений на территории;

устранения экологических рисков на территории военных действий.

В полиции отчитались об уровне подготовки стратегии деоккупации. Отмечается, что для работы на деоккупированных территориях уже успели подготовить примерно 800 полицейских и предусмотреть ресурсы для беспрерывной работы подразделений.

Участники круглого стола обсудили также основные принципы по восстановлению территориальной непрокосновенности. Их примут во внимание на практических мероприятиях.