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"Деоккупация Донбасса": в Нацполиции провели круглый стол (Фото)

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"Деоккупация Донбасса": в Нацполиции провели круглый стол (Фото)
15:52 Сегодня Телеграф Фото: mvs.gov.ua

Новости Украины:Участники Всеукраинского научно-практического круглого стола обсудили правовой механизм восстановления территориальной целостности Украины.

На базе Донецкого юридического института провели круглый стол, посвященный урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Донецкой области.

Отмечается, что участники круглого стола поговорили о реинтеграции оккупированных территорий Украины.

Поучаствовали в обсуждении представители полиции Донецкой области, ВСУ, СБУ, прокуратуры, пограничной и спасательной служб, ученые и общественные организации.

Участники представили свои наработки по направлениям:

  • формирования правового поля по восстановлению территориальной целостности;

  • подготовки и проведения местных выборов согласно законодательству Украины;

  • восстановления работы правоохранительных органов и учебных заведений на территории;

  • устранения экологических рисков на территории военных действий.

В полиции отчитались об уровне подготовки стратегии деоккупации. Отмечается, что для работы на деоккупированных территориях уже успели подготовить примерно 800 полицейских и предусмотреть ресурсы для беспрерывной работы подразделений.

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Участники круглого стола обсудили также основные принципы по восстановлению территориальной непрокосновенности. Их примут во внимание на практических мероприятиях.

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МВД, Донбасс, Нацполиция, ОРЛО, ОРДЛО, ОДЛО, ООС.
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