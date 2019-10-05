"Деоккупация Донбасса": в Нацполиции провели круглый стол (Фото)

На базе Донецкого юридического института провели круглый стол, посвященный урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.
Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Донецкой области.
Отмечается, что участники круглого стола поговорили о реинтеграции оккупированных территорий Украины.
Поучаствовали в обсуждении представители полиции Донецкой области, ВСУ, СБУ, прокуратуры, пограничной и спасательной служб, ученые и общественные организации.
Участники представили свои наработки по направлениям:
формирования правового поля по восстановлению территориальной целостности;
подготовки и проведения местных выборов согласно законодательству Украины;
восстановления работы правоохранительных органов и учебных заведений на территории;
устранения экологических рисков на территории военных действий.
В полиции отчитались об уровне подготовки стратегии деоккупации. Отмечается, что для работы на деоккупированных территориях уже успели подготовить примерно 800 полицейских и предусмотреть ресурсы для беспрерывной работы подразделений.
Участники круглого стола обсудили также основные принципы по восстановлению территориальной непрокосновенности. Их примут во внимание на практических мероприятиях.