Двойное убийство на Буковине: состояние расследования (Видео)

Полиция Черновицкой области провела брифинг, в ходе которого отчитались о состоянии расследовании кровавого убийства на Кицманщине. В полиции отметили, что проводятся все действия по розыску пропавшего без вести парня, который вероятно убил свою мать и сестру. Как сообщалось ранее, 3 октября, в полицию поступило сообщение о пропавшем без вести 20-летнего жителя города Кицмань. В поисках парня группа реагирования патрульной полиции Кицманского ОП приехала к матери разыскиваемого, которая с дочкой жила отдельно. Поскольку дома никого не было, полицейские начали осматривать территорию хозяйства и заметили в колодце тело человека. По указанному адресу немедленно выехало руководство областного управления Нацполиции, следственно-оперативные группы ГУНП и Кицманского отдела полиции, кинологическая служба, представители прокуратуры Черновицкой области и Кицманской местной прокуратуры, УДСНС, а также специалисты Черновицкого научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра. Спасатели достали из колодца тела женщины и девочки. Правоохранители установили личности погибших - 40-летней владелицы хозяйства и ее 8-летней дочери. На телах полицейские обнаружили колото-резаные раны, указывающие на насильственную смерть.