Станица Луганская: между мостом и КПВВ смонтируют автобусные остановки

Новости Украины:В Станице Луганской возобновили демонтаж разрушенной части моста.

Между КПВВ "Станица Луганская" и мостом смонтируют две автобусные остановки.

Об этом в Facebook сообщает Луганская ОГА.

"Сегодня, 6 октября, в 7:30 работники ООО "Укртрансмост" продолжили демонтаж разрушенной части моста через реку Северский Донец в Станице Луганской", - отмечается в сообщении.

К этим работам присоединились 10 человек, а также были задействованы автокран, автоподъемник, бортовой автомобиль, компрессор.

Сотрудники ООО "Флангер" занимаются установкой столбиков на автодороге от КПВВ до моста для разделения потока пешеходов от части дороги, по которой курсирует автобус.

В 10:50 в район разрушенного моста прибыли четыре работника ООО "Украинская строительная компания". "Ими будет проводиться монтаж двух автобусных остановок. Первая из них будет расположена возле здания Красного Креста, вторая – в районе разрушенного моста", - отмечается в сообщении.

Восстановление моста через р. Северский Донец в районе Станицы Луганской являются частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.