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"Нет капитуляции": в Запорожье создан штаб сопротивления "формуле Штайнмайера"

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"Нет капитуляции": в Запорожье создан штаб сопротивления "формуле Штайнмайера"
23:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Запорожье прошло вече под лозунгом "Нет капитуляции".

В воскресенье, 6 октября, в Запорожье на площади Героев состоялось вече под лозунгом "Нет капитуляции", в котором приняли участие полтысячи человек.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы пришли, чтобы сказать "нет, капитуляции". "Формула Штайнмайера" предусматривает легитимизацию террористов в Донецкой и Луганской областях, принятие особого статуса, проведение выборов на условиях России. Мы, ветераны АТО, прошли войну и не можем принять этот сценарий. Нам нужно консолидировать силы, поэтому мы инициируем создание запорожского штаба сопротивления", - сказал руководитель Запорожского областного отделения Национального корпуса Максим Зайченко.

В штаб уже вошли "Демократична сокира", "Свобода", "Европейская солидарность", "Национальный корпус" и несколько общественных организаций.

Штаб требует, чтобы власть полностью перезагрузила процесс переговоров, он наработает определенные требования, которые будут переданы представителям областной и городской власти.

Напоминаем, аналогичные акции прошли сегодня во многих городах Украины, в частности во Львове, Виннице, Днепре, Херсоне, Ужгороде, Сумах, Одессе. Наиболее массовым вече было в Киеве. По данным полиции, в нем приняли участие 10 тыс. людей. Участники акций выступили против действий властей, которые могут привести к капитуляции Украины перед Россией, в частности, через реализацию "формулы Штайнмайера", предоставление "особого статуса" для Донбасса, отвод украинских войск от линии разграничения.

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Запорожье, Формула Штайнмайера, Нет капитуляции.
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