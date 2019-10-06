В Одесской области произошло смертельное ДТП, погиб человек

Новости Украины:На Одесчине пьяный водитель устроил ДТП и погиб.

Сегодня в Одесской области водитель автомобиля «ВАЗ» в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и погиб в ДТП, четверых людей госпитализировали.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, ДТП произошло около 17.00 на автодороге «Одесса-Белгород-Днестровский», возле курортного села Каролино-Бугаз.

«В результате столкновения автомобиля «ВАЗ» с Opel Astra один человек погиб и четверо пострадали, в том числе - двое детей», - сообщили в главке.

По предварительным данным, авария произошла в результате того, что 60-летний водитель «ВАЗа» выехал на встречную полосу. От полученных травм он погиб на месте. Предполагается, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель Opel Astra и трое его пассажиров, среди которых - 10-летний ребенок и младенец, получили травмы различной степени тяжести.

Как отмечается, все они госпитализированы.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.