В Николаеве прошло вече против подписания "формулы Штайнмайера"

Новости Украины:В Николаеве более сотни человек вышло на вече "Нет капитуляции".

В Николаеве возле мемориала «Струны памяти» прошло общественное вече «Нет капитуляции».

Более сотни участников выступали против подписания украинской властью «формулы Штайнмайера» и призвали власть не капитулировать перед Россией, сообщает корреспондент Укринформа.

В акции приняли участие общественные активисты, волонтеры, участники АТО, а также председатель Николаевского облсовета Виктория Москаленко.

Организаторы митинга заявили, что выступают за мир, но не любой ценой, поэтому не согласны с решением центральной власти о подписании «формулы Штайнмайера».

«Мы требуем: закрепления на законодательном уровне запрета особого статуса ОРДЛО, запрета амнистии боевиков и отвода украинских войск, проведение выборов ОРДЛО только после полного контроля границы», - отмечали выступающие на митинге.

Председатель Николаевского облсовета призвала Президента и Верховную Раду Украины организовать своеобразные круглые столы с регионами, на которых люди могли бы выразить свою точку зрения по поводу того, какую цену готова заплатить Украина за мирное урегулирование на Донбассе. «Но эти механизмы можно обсуждать только при одном условии - когда Украина возьмет под контроль границу с Россией», - подчеркнула Москаленко и участники митинга поддержали ее криками и аплодисментами.

Также участники вече сказали, что готовы выходить на акции каждый день, лишь бы власть их услышала. Они также призвали николаевцев присоединиться к ним и выражать свою гражданскую позицию.

Напоминаем, в воскресенье, 6 октября, во многих городах Украины, в частности в Киеве, Виннице, Львове, Харькове, Ужгороде, проходили акции против подписания украинской властью "формулы Штайнмайера" относительно Донбасса. В столице, по данным полиции, участие в вече приняли около 10 тысяч человек.

Участники акции выступили против действий власти, которые могут привести к капитуляции Украины перед Россией, в частности, из-за реализации "формулы Штайнмайера", предоставления "особого статуса" для Донбасса, отвода украинских войск от линии разграничения.

Организатор вече - "Движение сопротивления капитуляции".

Это движение сопротивления было инициировано после того, как 1 октября Украина, по словам Президента Владимира Зеленского, согласовала на переговорах в Минске текст "формулы Штайнмайера" и договорилась о начале разведения сил.

По словам Зеленского, формула предусматривает одобрение в Украине временного закона об особом статусе Донбасса, который станет постоянным при условии, что ОБСЕ признает местные выборы на этих территориях демократичными.

Как заявил Президент, в новом законе не будет перейдена ни одна "красная линия" и "не будет никогда никакой капитуляции".

После того, как некоторые украинские партии, активисты и общественные деятели выступили во время массовых акций с резкой критикой этой формулы, глава государства записал видеообращение и отметил, что "никогда не сдаст Украину".